Окупанти втратили за останню добу 171 військовослужбовця на Бахмутському напрямку, ще близько 200 загарбників поранені

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 251 удар на Бахмутському напрямку, втратили на зазначеному напрямку 171 людину загиблими і близько 200 пораненими, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Новий рік не став перервою для злочинних намірів російських нацистів. Вони продовжували намагатися атакувати на кількох напрямках фронту. Головним, зрозуміло, для них залишається Бахмутський напрямок, де вони 251 раз завдавали ударів з різних типів артилерії, танків. Сталося 23 бойові зіткнення, окупанти втратили там 171 людину вбитою і близько 200 пораненими", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в неділю.

Спікер зазначив, що загарбники нарвалися на потужну відсіч Сил оборони України і в черговий раз "не змогли прорвати українську лінію оборони, не змогли досягти ніяких проміжних цілей, а значить і на Новий рік не змогли отримати собі ніяких подарунків військових".

"Сьогодні Генштаб ЗСУ показав, що 760 чергових російських злочинців вирушили в пекло до своїх. Це жахливі цифри для армії ХХІ століття, це чіткий маркер і показник рівня їхнього професіоналізму. Цей флешмоб триває вже багато місяців поспіль і закінчиться для них плачевно", - наголосив Череватий.

Він додав, що окупанти, ймовірно, потребують оперативної паузи, і керівники середньої ланки російської армії це розуміють, однак з урахуванням рішень військово-політичного керівництва РФ "вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, поставляючи на передній край мобілізованих, колишніх ув'язнених, різного роду ПВК".

"Вони в постійному пошуку того, яким саме біомусміттям забити фронт, аби продовжувати постійно навалюватися на наші передові позиції в надії знайти слабке місце і все-таки прорвати фронт для того, щоб хоч якісь територіальні досягнення показати як цілі цієї т.зв. "спеціальної військової операції", - зазначив спікер.

Він пояснив такі дії окупантів тим, що вони є заручниками міфу про те, що президент РФ Путін нібито "ніколи не відступає", який політтехнологи російського президента розкручували багато років.