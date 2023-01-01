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11:51 01.01.2023

ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

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ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

За минулу добу, 31 грудня, ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі, поінформували в Генштабі в неділю.

"За минулу добу наші військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар'їнка та Побєда – Донецької", – повідомили у зведенні Генштабу.

Також наголошується, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника і по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БПЛА окупантів.

Українські військові також розповіли, що в районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Водночас російські окупанти несуть серйозні втрати в живій силі. Зокрема, протягом останнього тижня тільки в лікарню Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених.

Крім того, 30 грудня в Запорізькій області втрати ворога становили до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація про ліквідованих загарбників поки що уточнюється.

Теги: #атаки #зсу

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