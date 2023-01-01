Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 452 дитини, 876 поранені

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 452 дитини, понад 870 поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 1 січня 2023 року понад 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 452 дитини загинули і понад 876 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Під час фіксації злочинів окупантів, скоєних на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя дістала поранення 14-річна дівчинка.

31 грудня через артобстріл Херсона дістали поранень двоє дітей віком 12 та 13 років.

30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Дальнє Донецької області дістала поранення 13-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 з них зруйновані повністю.