Російська армія за добу втратила 760 осіб особового складу, збито 46 БПЛА та 12 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

Російська армія за добу втратила 760 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога становили 106720 осіб. Також було знищено 2 танки, 5 артсистем, 9 бронемашин, 46 БПЛА та 12 крилатих ракет, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно особового складу - близько 106 720 (+760) осіб ліквідовано, танків - 3031 (+2) од., бойових броньованих машин - 9044 (+9) од., артилерійських систем - 2021 (+5) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО ‒ 213 (+1) од., літаків - 283 (+0) од., вертольотів – 269 (0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46), крилатих ракет – 723 (+12), кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 4720 (+13) од., спеціальної техніки – 181 (+1)", - йдеться в повідомленні.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", – повідомили в Генштабі.