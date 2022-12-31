Події

20:14 31.12.2022

На Миколаївщині постраждалим від обстрілів 31 грудня нададуть разову допомогу

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На Миколаївщині постраждалим від обстрілів 31 грудня нададуть разову допомогу

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім доручив надати разову допомогу мешканцям області, які постраждали в результаті обстрілів у суботу, 31 грудня.

"Дав доручення надати разову допомогу всім, кому зіпсував окупант Новий рік у Миколаївській області. Усім хто постраждав (або його майно) від сьогоднішніх обстрілів. Робіть фото, що підтверджують. Допомога не буде повністю компенсацією матеріальною, а більше компенсацією моральною. Чим можемо", - написав Кім у телеграм-каналі ввечері у суботу.

Він зазначив, що допомога надаватиметься додатково до вже чинних державних та обласних програм.

 

 

 

Теги: #компенсація #обстріли #миколаївська

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