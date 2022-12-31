Події

18:36 31.12.2022

В Україну разом зі звільненими полоненими повернули пітбуля з "Азовсталі"

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В Україну разом із 140 звільненими полоненими повернули американського пітбультер'єра, якого вивезли із захисниками Маріуполя до Росії з комбінату "Азовсталь" ще навесні, повідомили у Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

"Додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до росії", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Цю інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак, опублікувавши відповідне фото.

Як повідомляють соцмережі, пітбуля на прізвисько "Адідас", вивезеного до Росії, згодом, нібито, подарували голові Чечні Рамзану Кадирову. Він, у свою чергу, дав псові нове прізвисько - "Борз" (на чеченській - "Вовк").

Теги: #собака #повернення

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