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18:11 31.12.2022

Зеленський: Сьогоднішня російська ракетна атака – це підсумок долі самої ж Росії

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Зеленський: Сьогоднішня російська ракетна атака – це підсумок долі самої ж Росії

Сьогоднішня російська ракетна атака по цивільній інфраструктурі України є підсумком долі самої ж Росії, коли держава-терорист не отримає прощення й помилування, заявив президент України Володимир Зеленський.

"31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто здійснює, не отримають помилування. М'яко кажучи", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави наголосив, що "нелюди, котрі завдали кілька хвиль ракетного удару по людях у передноворічний день, обов'язково програють".

"Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Великдень вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік... Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним", - сказав президент.

Звертаючись до громадян Росії, український лідер зазначив, що війна РФ - "не за щось там історичне і не війна з НАТО, як брешуть пропагандисти; вона за те, щоб одна людина (Путін – ІФ-У), яка спалює російське майбутнє, до кінця свого життя залишалася при владі".

"А що залишиться від усіх вас, громадяни Росії, його не хвилює. Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами. І сам спалює вашу країну і майбутнє. Терор вам ніхто і ніколи у світі вам не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому все це - що він зруйнує і всіх, кого він уб'є", - резюмував він.

Теги: #рф #доля #зеленський

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