Події

17:45 31.12.2022

Глава Міненерго повідомив про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми від суботніх обстрілів

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Глава Міненерго повідомив про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми від суботніх обстрілів

Завдяки чудовій роботі ППО та завчасним технічним заходам у суботу, 31 грудня, вдалося уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми від обстрілів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання", – написав він у фейсбуці.

Глава Міненерго наголосив, що, незважаючи на плани агресора, українські енергетики зроблять усе можливе та неможливе, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом.

Теги: #енергетика #ситуація

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