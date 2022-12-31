У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

Унаслідок масованих ракетних ударів РФ в суботу в Запорізькій області зруйновані два приватних житлових будинки, ще 8 пошкоджені, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Унаслідок вибуху поранення дістали: 1 людина, 2 жінки (одна з них вагітна), і дитина. Дівчинка 2008 року перебуває у важкому стані в реанімації. Загрози життю інших постраждалих немає",-написав Старух у телеграм-каналі.

Він уточнив, що на місці працюють рятувальники і працівники комунальних служб обласного центру.