Події

16:53 31.12.2022

У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

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У Запорізькій області унаслідок ракетного удару постраждали 4 людини, зокрема вагітна жінка і дитина - голова ОВА

Унаслідок масованих ракетних ударів РФ в суботу в Запорізькій області зруйновані два приватних житлових будинки, ще 8 пошкоджені, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Унаслідок вибуху поранення дістали: 1 людина, 2 жінки (одна з них вагітна), і дитина. Дівчинка 2008 року перебуває у важкому стані в реанімації. Загрози життю інших постраждалих немає",-написав Старух у телеграм-каналі.

Він уточнив, що на місці працюють рятувальники і працівники комунальних служб обласного центру.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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