Події

16:44 31.12.2022

Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко

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Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електрики близько 30% споживачів - Кличко

Столична система життєзабезпечення після російського масованого ракетного удару 31 грудня працює у штатному режимі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вода і тепло в киян є. Без електроенергії зараз 30% споживачів. Через аварійні відключення", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що рух потягів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

"Обмеження застосовано для перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково", - уточнив мер.

 

Теги: #кличко #київ

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