Події

14:44 31.12.2022

У Солом'янському районі Києва під обстрілами загинула людина, кілька постраждали

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У Солом'янському районі Києва під обстрілами загинула людина, кілька постраждали

Одна людина загинула і кілька постраждали в Солом'янському районі Києва внаслідок ракетного обстрілу в суботу.

"За попередньою інформацією, в Солом'янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

Пізніше він додав: "У Солом'янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів".

Через кілька хвилин міський голова повідомив ще про двох госпіталізованих. "Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом'янському районі столиці", - написав він.

Раніше в Києві пролунало близько десятка потужних вибухів. Була інформація про запуск російськими окупантами ракет по українській столиці та роботу ППО.

Мер Києва Віталій Кличко, зокрема, повідомив про вибух у житловій забудові в Солом'янському районі столиці.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про падіння уламків ракети на приватний житловий будинок у Солом'янському районі Києва.

https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3267
Теги: #кличко #київ #обстріли

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