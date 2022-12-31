Уламки збитої ракети влучили у приватний будинок у Солом'янському районі Києва - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про падіння уламків ракети на приватний житловий будинок у Києві.

"Київ, Солом'янський район. Уламки ракети влучили в приватний будинок. Інформація про руйнування уточнюється!", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

Раніше в Києві пролунало близько десятка потужних вибухів. Була інформація про запуск російськими окупантами ракет по українській столиці та роботу ППО.

Мер Києва Віталій Кличко, зокрема, повідомив про вибух у житловій забудові в Солом'янському районі столиці.