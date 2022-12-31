У Печерському та Голосіївському районах Києва є руйнування внаслідок вибухів, пошкоджено готель

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про руйнування в Печерському і Голосіївському районах Києва після сильних вибухів, що пролунали в центрі української столиці.

"Вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця", - написав Кличко в телеграм-каналі в суботу.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив цю інформацію, уточнивши, що пошкоджено готель.

"Є руйнування, пошкоджень зазнав готельний об'єкт", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомив про вибух у житловій забудові в Солом'янському районі столиці.

У Києві пролунало близько десятка потужних вибухів. Була інформація про запуск російськими окупантами ракет по українській столиці та роботу ППО.