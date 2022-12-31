Події

13:08 31.12.2022

Окупанти обстріляли Чорнобаївку в п'ятницю, жителі не постраждали

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Окупанти обстріляли Чорнобаївку в п'ятницю, жителі не постраждали

Російські окупанти обстріляли смт Чорнобаївку Херсонської області в п'ятницю, пошкоджені цивільні об'єкти, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Вчора російські окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку. Знову обстріляли виключно цивільні об'єкти - спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу і місцеву амбулаторію", - написав Янушевич у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень вже виділено будівельні матеріали.

"На щастя, внаслідок цієї ворожої атаки мирні люди не постраждали", - повідомив Янушевич.

 

Теги: #війна #обстріли #херсонська_область

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