Окупанти обстріляли Чорнобаївку в п'ятницю, жителі не постраждали

Російські окупанти обстріляли смт Чорнобаївку Херсонської області в п'ятницю, пошкоджені цивільні об'єкти, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Вчора російські окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку. Знову обстріляли виключно цивільні об'єкти - спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу і місцеву амбулаторію", - написав Янушевич у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, для проведення оперативного ремонту пошкоджених приміщень вже виділено будівельні матеріали.

"На щастя, внаслідок цієї ворожої атаки мирні люди не постраждали", - повідомив Янушевич.