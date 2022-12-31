У низці європейських країн встановилася аномально тепла погода напередодні Нового року

Кілька європейських країн зіткнулися з надзвичайно високою для цієї пори року температурою повітря, повідомляють західні ЗМІ.

Зокрема, йдеться про Францію. Місцеві метеорологічні служби прогнозують, що субота стане найтеплішим 31 грудня в країні. У регіонах на півночі Франції стовпчик термометра може протягом дня піднятися до 18 градусів за Цельсієм, на півдні - до 20, а на південному заході - до 23.

У ніч на суботу в Парижі зафіксували 15,8 градуса за Цельсієм, що стало найвищим показником для французької столиці, зареєстрованим узимку.

У Німеччині також очікують надзвичайно теплий Новий рік, в деяких регіонах на заході Німеччини температура повітря може досягти 20 градусів за Цельсієм.

Крім того, за прогнозами європейських синоптиків, після настання нового року тепла погода встановиться в ще більшій кількості країн, зокрема у Великій Британії.