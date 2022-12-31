Події

11:51 31.12.2022

Окупанти вночі тричі обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали - Держприкордонслужба

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Російські окупанти в ніч на суботу обстрілювали з важкої артилерії територію Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

"Ворог продовжує терор мирного населення. Росіяни тричі за ніч відкривали вогонь по Нікопольщині з важкої артилерії. Обстріляли 2 громади. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що окупанти в п'ятницю ввечері обстріляли з безпілотних літальних апаратів, мінометів та реактивної і ствольної артилерії території шести об'єднаних територіальний громад Сумської та Чернігівської областей, а вранці відкрили вогонь по території Сумської області.

Вчора, 30 грудня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати кордони Сумської та Чернігівської областей.

На сайті прикордонного відомства повідомляється, що під обстріл потрапили Краснопільська, Миропільська, Білопільська та Шалигінська ОТГ Сумської області, Новгород-Сіверська та Семенівська ОТГ Чернігівської області. У Семенівці загинула місцева жителька.

Теги: #держприкордонслужба

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