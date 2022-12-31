Росіяни 60 разів обстрілювали територію Херсонської області
Російська армія 60 разів обстрілювала територію Херсонської області, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог стріляв по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - написав він у телеграм-каналі.
За словами Янушевича, місто Херсон армія РФ атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили в газогін, приватні та багатоквартирні будинки.
Глава ОВА також повідомив, що минулої доби в результаті російських обстрілів поранення отримали дві людини.