Події

09:09 31.12.2022

Росіяни 60 разів обстрілювали територію Херсонської області

1 хв читати
Росіяни 60 разів обстрілювали територію Херсонської області

Російська армія 60 разів обстрілювала територію Херсонської області, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог стріляв по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Янушевича, місто Херсон армія РФ атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили в газогін, приватні та багатоквартирні будинки.

Глава ОВА також повідомив, що минулої доби в результаті російських обстрілів поранення отримали дві людини.

 

 

 

Теги: #рф #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 31.12.2022
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, одна постраждала

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, одна постраждала

08:47 31.12.2022
Окупанти вбили трьох цивільних осіб і трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини

Окупанти вбили трьох цивільних осіб і трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини

08:10 31.12.2022
РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

07:15 31.12.2022
Окупанти змушують працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти

Окупанти змушують працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти

02:45 31.12.2022
Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

19:41 30.12.2022
Україна розірвала угоду з РФ про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів

Україна розірвала угоду з РФ про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів

19:21 30.12.2022
Кабмін пропонує вийти з угоди з РФ щодо транспортної тарифікації

Кабмін пропонує вийти з угоди з РФ щодо транспортної тарифікації

12:25 30.12.2022
Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

10:17 30.12.2022
Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

10:02 30.12.2022
Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія за добу втратила 710 одиниць о/с, 3 танки, 6 артсистем і 1 гелікоптер

Противник продовжує зазнавати втрат військової техніки та живої сили

ЗС України за добу відбили ворожі атаки на 14 напрямках

Звільнено селище Новоселівське Луганської області

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

ОСТАННЄ

Окупанти в п'ятницю продовжили наступ під Авдіївкою і Бахмутом, але його темпи знизилися - ISW

РФ може завдати позачергового ракетного удару по Україні, щоб зіпсувати українцям новорічні свята - британська розвідка

Окупантам важко утримувати позиції на Луганщині

Російська армія за добу втратила 710 одиниць о/с, 3 танки, 6 артсистем і 1 гелікоптер

Завершено відновлення електромереж півночі Херсонської області

Противник продовжує зазнавати втрат військової техніки та живої сили

ЗС України за добу відбили ворожі атаки на 14 напрямках

У Криму росіяни формують мобілізаційні списки на січень, незважаючи на втрати своїх військ, а також продовжують наступати на двох напрямках

Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА