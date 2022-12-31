Події

09:06 31.12.2022

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, одна постраждала

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, одна постраждала

У Харківській області від ворожих обстрілів найбільше страждають Куп'янськ та Куп'янський район, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці. У Куп'янському районі, на жаль, унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, російські окупаційні війська б'ють з артилерії та мінометів по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів області.

Синєгубов також повідомив, що у Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій загинув.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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