Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

Суховантаж із майже 6 тис. тонн соняшникової олії вийшов у п'ятницю з українського порту, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"30 грудня судно Seyma залишило порт Південний, воно перевозить до Великої Британії загалом 5 915 тонн соняшникової олії в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В українські порти також прямують два суховантажні судна Leo I і Shen Yu 79, які в п'ятницю пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 65 заявок на участь в ініціативі".

Крім того, 9 суден очікують дозволу на заходження до портів України, 30 навантажених суховантажів очікують відправлення до пунктів призначення.

"Станом на 30 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 15 965 575 тонн. Загалом наразі дозволено рух 1 211 суден: 601 на прибуття в українські порти та 610 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.