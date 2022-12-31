Події

07:28 31.12.2022

Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

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Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

Суховантаж із майже 6 тис. тонн соняшникової олії вийшов у п'ятницю з українського порту, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"30 грудня судно Seyma залишило порт Південний, воно перевозить до Великої Британії загалом 5 915 тонн соняшникової олії в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В українські порти також прямують два суховантажні судна Leo I і Shen Yu 79, які в п'ятницю пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 65 заявок на участь в ініціативі".

Крім того, 9 суден очікують дозволу на заходження до портів України, 30 навантажених суховантажів очікують відправлення до пунктів призначення.

"Станом на 30 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 15 965 575 тонн. Загалом наразі дозволено рух 1 211 суден: 601 на прибуття в українські порти та 610 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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