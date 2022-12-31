Зеленський нагородив близько сотні українських військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників, повідомила пресслужба глави держави.

Відповідний указ №903/2022 опубліковано на сайті президента у п'ятницю.

Згідно з текстом указу, президент нагородив чотирьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п'ятьох – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п'ятьох – орденом "За мужність" ІІ ступеня, 17 – орденом "За мужність" ІІІ ступеня, двох – орденом Данила Галицького.

Також 32 військовослужбовців президент відзначив медаллю "За військову службу України", чотирьох – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, а 26 захисників – медаллю "Захисника Вітчизни".