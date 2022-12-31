Події

07:15 31.12.2022

Зеленський нагородив близько сотні українських військовослужбовців

1 хв читати
Зеленський нагородив близько сотні українських військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня відзначив державними нагородами 95 українських захисників, повідомила пресслужба глави держави.

Відповідний указ №903/2022 опубліковано на сайті президента у п'ятницю.

Згідно з текстом указу, президент нагородив чотирьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п'ятьох – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п'ятьох – орденом "За мужність" ІІ ступеня, 17 – орденом "За мужність" ІІІ ступеня, двох – орденом Данила Галицького.

Також 32 військовослужбовців президент відзначив медаллю "За військову службу України", чотирьох – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, а 26 захисників – медаллю "Захисника Вітчизни".

 

 

 

Теги: #президент #нагороди #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 30.12.2022
Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце"

Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце"

20:09 29.12.2022
Зеленський підписав закон про медіа

Зеленський підписав закон про медіа

22:06 28.12.2022
Вучич закликав сербів на півночі Косова розібрати барикади

Вучич закликав сербів на півночі Косова розібрати барикади

20:57 28.12.2022
До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

07:29 27.12.2022
Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

07:26 27.12.2022
Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

20:13 26.12.2022
Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

20:00 23.12.2022
Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

19:26 23.12.2022
Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

19:06 23.12.2022
Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу відбили ворожі атаки на 14 напрямках

Звільнено селище Новоселівське Луганської області

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України

Зеленський: У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електроенергії

ОСТАННЄ

ЗС України за добу відбили ворожі атаки на 14 напрямках

У Криму росіяни формують мобілізаційні списки на січень, незважаючи на втрати своїх військ, а також продовжують наступати на двох напрямках

Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

Окупанти змушують працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти

NOVUS до кінця січня забезпечить автономність у половині магазинів мережі

31 грудня: Цей день в Україні та в світі

Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

В Одесі на новорічні свята можуть забезпечити побутових споживачів електроенергією

Звільнено селище Новоселівське Луганської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА