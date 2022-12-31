Події

07:15 31.12.2022

Окупанти змушують працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти

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Російські війська на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства, повідомляє Центр національного спротиву України.

"Так окупаційні адміністрації донесли до працівників бюджетної сфери, зокрема, лікарів, комунальників та інших, що їм усім необхідно отримати російський паспорт, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони повинні написати заяву про відмову від українського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни запускають на тимчасово окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік можна буде лише з паспортом ворога.

"Спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, а потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови, коли працювати чи отримати виплати з безробіття можна лише за умови отримання своєї червоної макулатури", - повідомили у Центрі.

 

 

 

Теги: #рф #бюджетники #паспортизація

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