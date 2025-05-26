Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Процес паспортизації 29 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 служби у справах дітей та сім'ї Київської міської державної адміністрації, які наразі перебувають під наглядом німецької сторони, ускладнений через різницю у розумінні міжнародного законодавства щодо законного представництва, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Через різницю у розумінні міжнародного законодавства щодо законного представництва дітей-вихованців Центру процес паспортизації дітей ускладнений", - сказав Лубінець в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що діти розміщені у різних локаціях. Посадові особи консульських установ безпосереднього доступу до них не мають. "Доступ посадовим особам консульських служб надається щодо кожної дитини окремо у випадку підтвердження працівниками консульських установ такої необхідності", - зазначив він.

Омбудсман також повідомив, що через відсутність доступу української сторони до дітей унеможливлене забезпечення їхнього права на зростання в сімейному оточенні, адже встановлення контакту дітей з потенційними кандидатами в усиновлювачі не відбувається.

Раніше Лубінець повідомляв, що у березні 2022 року 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва в супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Під час спроби представників Офісу омбудсмана відвідати цей табір їх не допустили на територію через відсутність супроводжувачів з України — дітьми опікувалися виключно представники німецької сторони.

За словами Лубінця, серед супроводжуючих були особи, які не мали жодного стосунку до цієї сфери. Дехто з них лише за день до евакуації був оформлений співробітником відповідних установ, а частина — так і не була працевлаштована. Кожен із цих чоловіків звільнився одразу після виїзду з України. На Батьківщину вони не повернулися.

Крім того, серед цих осіб, за словами Лубінця, були близький родич керівника Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва та близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.