Росіяни на окупованих територіях не продають інсулін та інші життєво важливі препарати українцям без паспорта РФ – ГУР

На тимчасово окупованих територіях України росіяни у межах процесу примусової паспортизації заборонили продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали російський паспорт, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози. Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також відомо, що людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.

До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів рф.

Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском росіян та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії.

"Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу", - підкреслили в ГУР.