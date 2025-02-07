Інтерфакс-Україна
Події
14:57 07.02.2025

Росіяни на окупованих територіях не продають інсулін та інші життєво важливі препарати українцям без паспорта РФ – ГУР

1 хв читати
Росіяни на окупованих територіях не продають інсулін та інші життєво важливі препарати українцям без паспорта РФ – ГУР

На тимчасово окупованих територіях України росіяни у межах процесу примусової паспортизації заборонили продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали російський паспорт, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози. Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також відомо, що людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.

До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів рф.

Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском росіян та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії.

"Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу", - підкреслили в ГУР.

Теги: #ліки #окуповані_території #паспортизація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:35 12.05.2025
Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

14:12 09.05.2025
Пошук приміщень для фармскладів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками – MSF

Пошук приміщень для фармскладів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками – MSF

16:30 30.04.2025
Регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек – Ляшко

Регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек – Ляшко

16:10 30.04.2025
Відкриття аптек в структурі комунальних медзакладів дозволить знизити ціни на ліки за рахунок скасування оплати оренди – Ляшко

Відкриття аптек в структурі комунальних медзакладів дозволить знизити ціни на ліки за рахунок скасування оплати оренди – Ляшко

15:37 29.04.2025
Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

09:00 26.04.2025
АМКУ аналізує ціноутворення 140 найпопулярніших лікарських засобів

АМКУ аналізує ціноутворення 140 найпопулярніших лікарських засобів

02:03 25.04.2025
АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

02:03 25.04.2025
АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

21:01 24.04.2025
АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

13:51 24.04.2025
Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

Рух вантажівок у ПП "Шегині - Медика" з польської сторони може сповільнитись 17 травня через ремонт

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу відклали на 16:30

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА