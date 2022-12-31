Події

02:45 31.12.2022

Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

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Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

Російські війська у п'ятницю 139 разів обстріляли п'ять громад Сумської області, постраждалих у результаті немає, але є пошкодження об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"139 ударів ворог завдав по прикордонні протягом дня. У всіх випадках люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, Миропільську ОТГ росіяни обстріляли тричі з мінометів та артилерії. Загалом було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, дитсадок, клуб та котельню.

Білопільською громадою ворог вів вогонь з мінометів, 10 прильотів. Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.

По Краснопільській громаді противник робив обстріли з артилерії, "Градів", мінометів. Усього було 78 прильотів. Також росіяни скинули вибухівку з безпілотника.

В Есманьській громаді ворог обстріляв прикордонні зі стрілецької зброї, 20 кулеметних черг.

По Шалигінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 12 прильотів. 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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