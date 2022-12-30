Кабмін продовжив відстрочку від призову для заброньованих військовозобов'язаних ще на місяць

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо продовження ще на місяць відстрочки від призову для заброньованих військовозобов'язаних.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення затверджено на засіданні уряду у п'ятницю.

Рішенням передбачено, що сумарний термін продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військово-зобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, автоматично збільшено з двох до трьох місяців.

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю "Форбс-Україна", що вийшло цього тижня, повідомила про розробку нової постанови уряду, яка деталізує та нормує критерії і порядок організації бронювання у зв'язку з ухваленням нового закону про бронювання. За її словами, проєкт цього документа перебуває ще на узгодженні.

Вона нагадала, що закон дає змогу бронювати співробітників, які працюють в органах влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання.

Перша віцепрем'єрка зазначила, що до цього переліку також входять підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, а також підприємства, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. .

Свириденко наголосила, що не потрібно буде заново бронювати співробітників, а вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після закінчення їхнього терміну бронювання. Вона додала, що Мінекономіки працює з Мінцифри та Генштабом для переведення бронювання співробітників в електронний формат.

Закон про нові правила бронювання працівників набув чинності 30 листопада. До цього часу бронювання регулюється постановою уряду від 3 березня, згідно з якою Мінекономіки може надавати відстрочки на строк до шести місяців та продовжувати їх максимум на два місяці. Уряд постановами від 4 листопада та 2 грудня двічі вже продовжував терміни бронювання на місяць.

На засіданні парламентського комітету з питань економічної політики 16 листопада Свириденко повідомила, що до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тис. підприємств і 814 тис. осіб мають відстрочку від призову.