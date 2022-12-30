Резервна ЛЕП 330 кВ на ЗАЕС пошкоджена, три інші АЕС відновлюють потужність після обстрілу напередодні - МАГАТЕ

Резервна лінія електропередач "Феросплавна 1" на 330 кВ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відключена ввечері 29 грудня через пошкодження на підконтрольній Україні території на правому березі Дніпра, спричинене її обстрілом, повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Феросплавна 1" була останньою функціонуючою резервною лінією електропередачі ЗАЕС, і життєво важливо, щоб її було відновлено якнайшвидше", - зазначив Гроссі в заяві, оприлюдненій на сайті агентства.

Він знову закликав негайно зупинити всі воєнні дії, які потенційно загрожують ядерній безпеці українських АЕС.

МАГАТЕ уточнило, що ступінь пошкодження ЛЕП ще не зрозумілий, але роботи з її ремонту вже тривають.

ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинено, продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки, від єдиної зовнішньої лінії електропередачі на 750 кВ, що залишилася в роботі, із чотирьох таких ліній, які існували раніше, зазначає агентство.

Гроссі повідомив, що продовжує консультації з Україною та Росією, спрямовані на узгодження та якнайшвидше запровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Хоча з минулого місяця обстрілів безпосередньо на майданчику найбільшої в Європі АЕС не було, експерти МАГАТЕ повідомили, що в п'ятницю вони чули звуки гучних вибухів, які, мабуть, виходили з відстані декількох сотень метрів від об'єкта, в районі водного каналу, що з'єднує прилеглу Запорізьку ТЕС з р. Дніпро.

Окремо Україна повідомила МАГАТЕ, що три інші АЕС країни, розташовані на території, контрольованій Україною, на відміну від ЗАЕС перебувають у процесі відновлення рівня виробництва електроенергії після зниження потужності, викликаного вчорашнім ракетним обстрілом.

На ЗАЕС група МАГАТЕ також повідомила, що за минулий тиждень розпочали роботу ще чотири пересувні дизельні котельні, в результаті чого з дев'яти доставлених на ЗАЕС таких котелень потужністю від 1 до 6,5 МВт у роботі вже вісім. Сумарно дев'ять котелень вироблятимуть близько 34 МВт тепла для майданчика ЗАЕС та міста Енергодар.