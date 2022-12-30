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19:41 30.12.2022

Україна розірвала угоду з РФ про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів

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Україна розірвала угоду з РФ про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів

Кабінет міністрів припинив дію угоди між Україною та Росією щодо спільного використання та охорони прикордонних водних об'єктів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між Україною та Росією про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів, яку було підписано 19 жовтня 1992 року у Києві.

 

 

 

Теги: #рф #угода #водні_обєкти

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