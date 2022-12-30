Шмигаль: Віримо, що 2023 рік увійде в історію України, як рік великої перемоги та миру

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів останнє чергове у 2022 році засідання уряду.

"Проводимо його у Києві. У вільній столиці незламної країни. Дякую Збройним силам України за те, що це можливо. 24 лютого 2022 року назавжди увійде в історію як переломний момент для України та світу. Цей день став початком кінця російської недоімперії. Росія стратегічно програла у той момент, коли вирішила, що може підкорити українців і знищити нашу державність. Вільний народ вільної країни показав усьому світу, що означає готовність боротися з ворогом, якого всі називали набагато сильнішим за тебе", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр подякував військовим, енергетикам, рятувальникам, комунальникам, лікарям і "всім хоробрим українцям, які тут і зараз продовжують боротися, працювати, допомагати Збройним силам і своїй країні".

"2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України та українського народу. Віримо в те, що 2023 рік увійде в історію України, як рік великої перемоги та миру".