Події

17:49 30.12.2022

Ще один центр оформлення українських документів відкрито у польському Гданську

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 Ще один стаціонарний центр обслуговування громадян України "Паспортний сервіс" відкривається у п'ятницю у м. Гданськ (Польща), де можна буде оформити паспортні документи.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, новий центр буде розташований за адресою Гданськ, алея Грюнвальдська, 415, 80-309 і працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00.

У ньому українці можуть звернутися за послугами: одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки; оформлення закордонного паспорта; оформлення ID-картки; обміну посвідчення водія; страхування.

"Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий і за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue), і в порядку живої черги. Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою онлайн-сервісу оплати послуг. Для цього необхідно мати з собою лише смартфон та реквізити банківської картки", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, у Польщі відкрито чотири відокремлені підрозділи державного підприємства "Документ": у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві. Вже понад 100 тисяч українців звернулися по отримання необхідних документів у цих центрах.

Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині й Туреччині.

Теги: #гданськ #документи

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