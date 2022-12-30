За підтримки Держкіно України у 2022 році було знято 16 фільмів та серіалів

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заявляє, що за підтримки відомства у 2022 році було знято 16 фільмів та серіалів.

Згідно з повідомленням пресслужби Держкіно, за підтримки Агентства було створено 16 фільмів та серіалів на суму 63,8 млн грн, із них: два ігрові телесеріали, п'ять ігрових короткометражних фільмів, чотири ігрові повнометражні фільми, чотири неігрові повнометражні фільми та один неігровий фільм.

Також у 2022 році підписано договори на створення 42 нових фільмів та серіалів, з них: три ігрові телесеріали, шість ігрових короткометражних фільмів, 18 ігрових повнометражних фільмів, 12 неігрових повнометражних фільмів, два анімаційних фільми та один анімаційний серіал.

Крім того, станом на листопад 2022 року у виробництві перебуває 137 фільмів та серіалів.