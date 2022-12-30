Події

14:19 30.12.2022

Резніков: Ми збиваємо і збиватимемо російські безпілотники та ракети, терористична держава демілітаризується "за планом"

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Резніков: Ми збиваємо і збиватимемо російські безпілотники та ракети, терористична держава демілітаризується "за планом"

 Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти, використовуючи для цього все: від старих переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) до сучасних комплексів Patriot.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав він у твіттері.

 

Теги: #міноборони #резніков

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