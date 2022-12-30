До застосунку "Дія" буде додано спеціальний функціонал для звільнених полонених – зустріч Єрмака з Координаційним штабом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та провів зустріч із українськими захисниками та захисницями, яких було звільнено з російського полону, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Єрмак наголосив на важливості залучення до роботи штабу військових, які пройшли через полон. На його переконання, їхній життєвий досвід сприятиме побудові правильної та ефективної роботи штабу, покращенню комунікації з рідними та близькими осіб, які перебувають у полоні в РФ або на тимчасово окупованих територіях.

Глава Офісу президента наголосив на важливості забезпечення всім необхідним українців, які повернулися з полону додому, проведення їх реабілітації, підтримки сім'ї тощо. Він розповів, що понад місяць тому, під час спілкування зі звільненими з полону бійцями та їхніми рідними, почув про бюрократичні труднощі з відновленням документів, які іноді виникають у звільнених бранців.

"Єрмак звернувся до віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, і після обговорення цієї проблеми було вирішено додати в "Дію" спеціальний функціонал для колишніх полонених", - зазначається у пресрелізі.

Як розповів Федоров, було розроблено рішення "Персональний менеджер", завдяки якому звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, права водія тощо. Для кожного полоненого в "Дії" буде створено персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки.

Єрмак також наголосив на важливості роботи штабу ще й у контексті того, що сьогодні фактично відсутня міжнародна організація, яка може відвідувати місця тримання українських полонених, моніторити їх стан здоров'я, контролювати умови перебування.

"Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови", – констатував він.

Керівник Офісу президента також наголосив на важливості залучення до роботи штабу представників ЗМІ, інформаційного центру Міністерства оборони України з метою посилення комунікації з громадськістю, поширення інформації про діяльність та контакти для звернень громадян.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та голова Координаційного штабу Кирило Буданов зі свого боку зазначив, що всі військовослужбовці, які після полону залишилися на службі у тих чи інших військових та правоохоронних структурах, можуть бути залучені до роботи штабу на громадських засадах.

За інформацією Буданова, в результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора було звільнено вже 1 456 українських захисників.