Події

12:04 30.12.2022

Порошенко пояснив, чому небезпечно відмовлятися від членства України в НАТО

1 хв читати
Порошенко пояснив, чому небезпечно відмовлятися від членства України в НАТО

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що у світі немає жодних інших реальних безпекових механізмів, окрім НАТО, і заявки Фінляндії та Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі це доводять.

"Ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує. Без членства України в НАТО ця війна не закінчиться. І не намагайтеся шукати якихось форм безпекових гарантій. Нічого не працює. Бо країна-агресор, яка була і залишається поки що, сподіваюся, поки що, постійним членом Ради Безпеки ООН, на якій базувалася безпекова повоєнна ситуація – виявилася агресором. Усе це зруйнувало всю систему", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомила пресслужба "Євросолідарності".

За словами Порошенка, на сьогодні приходить мотивація, що Україна потрібна НАТО аж ніяк не менше, ніж НАТО потрібне Україні.

"Ми маємо об'єднатися пліч-о-пліч для того, щоб забезпечити досягнення членства в НАТО. Бажано, щоб це було на саміті НАТО у Вільнюсі. Вільнюс для нас дуже щаслива столиця. Щоб ми на цьому саміті отримали нарешті перспективу членства, гарантії членства і розпочали процедуру вступу України до НАТО. Так, як це зробили Швеція та Фінляндія", – підсумував політик.

Теги: #нато #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 28.12.2022
Нові стандарти НАТО визначаються в Україні – Зеленський у посланні до Ради

Нові стандарти НАТО визначаються в Україні – Зеленський у посланні до Ради

16:40 28.12.2022
У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

13:38 27.12.2022
Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу з об'єднання православних України в єдиній церкві

Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу з об'єднання православних України в єдиній церкві

18:10 24.12.2022
Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

12:06 22.12.2022
Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО

Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО

20:15 19.12.2022
Порошенко привіз до Миколаєва мобільну котельню

Порошенко привіз до Миколаєва мобільну котельню

13:19 18.12.2022
Порошенко відправив на ремонт пошкоджений на Донбасі броньовик Shield, який врятував життя восьми українським десантникам

Порошенко відправив на ремонт пошкоджений на Донбасі броньовик Shield, який врятував життя восьми українським десантникам

19:47 14.12.2022
Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

14:30 10.12.2022
Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

14:18 09.12.2022
Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході – "Укренерго"

Українська ППО за минулу добу знищила 58 крилатих ракет, чотири БПЛА та вертоліт – командування ПС ЗСУ

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

ОСТАННЄ

Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня

З 1 січня 2023 року Хорватія приєднається до євро та шенгенської зон

Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

У Київській області відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

В українців буде світло у новорічну ніч, сподівається заступник глави ОП Тимошенко

Дефіцит в енергосистемі в п'ятницю на рівні до ракетної атаки у четвер, складності на півдні та сході – "Укренерго"

Українська ППО за минулу добу знищила 58 крилатих ракет, чотири БПЛА та вертоліт – командування ПС ЗСУ

Держтрейдер "ЕКУ" повернув "Енергоатому" 500 млн грн фіндопомоги

Постраждалих від нічної атаки дронів на Київщині немає – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА