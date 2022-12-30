Порошенко пояснив, чому небезпечно відмовлятися від членства України в НАТО

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що у світі немає жодних інших реальних безпекових механізмів, окрім НАТО, і заявки Фінляндії та Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі це доводять.

"Ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує. Без членства України в НАТО ця війна не закінчиться. І не намагайтеся шукати якихось форм безпекових гарантій. Нічого не працює. Бо країна-агресор, яка була і залишається поки що, сподіваюся, поки що, постійним членом Ради Безпеки ООН, на якій базувалася безпекова повоєнна ситуація – виявилася агресором. Усе це зруйнувало всю систему", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомила пресслужба "Євросолідарності".

За словами Порошенка, на сьогодні приходить мотивація, що Україна потрібна НАТО аж ніяк не менше, ніж НАТО потрібне Україні.

"Ми маємо об'єднатися пліч-о-пліч для того, щоб забезпечити досягнення членства в НАТО. Бажано, щоб це було на саміті НАТО у Вільнюсі. Вільнюс для нас дуже щаслива столиця. Щоб ми на цьому саміті отримали нарешті перспективу членства, гарантії членства і розпочали процедуру вступу України до НАТО. Так, як це зробили Швеція та Фінляндія", – підсумував політик.