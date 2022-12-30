Постраждалих від нічної атаки дронів на Київщині немає – поліція

Унаслідок ракетної атаки в четвер та атаки ворожих дронів у ніч на п'ятницю на Київщині ніхто не постраждав, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"І під час вчорашньої ракетної атаки на Київщину, і під час нічної атаки на Київщині жодна людина не отримала поранення, і, дякувати Богу, ніхто не загинув", - сказав Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, це свідчить про професіоналізм сил протиповітряної оборони та про те, що люди відповідальніше ставляться до своєї безпеки.