Події

09:51 30.12.2022

Мер Харкова нагадав про заборону на піротехніку та попросив не порушувати її в новорічну ніч

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Мер Харкова нагадав про заборону на піротехніку та попросив не порушувати її в новорічну ніч

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликає містян у ніч на 1 січня дотримуватись чинної заборони на використання піротехніки.

"У ніч проти неділі ми всі з вами зустрінемо Новий рік. Я знаю, що ми звикли відзначати це свято як великими компаніями, так і в родинному колі, весело та яскраво. Багато хто, попри заборону, котра діє з 2014 року, робив це з феєрверками. Звертаюся до вас, дорогі харків'яни, - цьогоріч обмежте себе в цій розвазі", - написав Терехов у телеграм-каналі.

"На дворі війна, звуків вибухів нам і без феєрверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і так багато робить, аби зіпсувати нам новорічні та Різдвяні свята", - додав міський голова.

Він також закликав містян більш турботливо ставитися до оточуючих і не збільшувати приводи для їх хвилювання.

Теги: #заборона #харкiв #феєрверки_та_салюти

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