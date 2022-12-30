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09:47 30.12.2022

Прогноз погоди на вихідні 31 грудня та 1 січня: сніг і мороз відкладаються на наступний рік

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Прогноз погоди на вихідні 31 грудня та 1 січня: сніг і мороз відкладаються на наступний рік

Цей Новий рік запам'ятається українцям плюсовою температурою та відсутністю опадів у більшості регіонів. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі.

Погода в суботу 31 грудня

В останній день року в усіх регіонах країни очікується плюсова температура. У південних областях повітря прогріється до +6…+8 °С, у центральних, північних та східних — до +4…+7 °С. Святкової ночі середня температура повітря становитиме +2…+4 °С (лише на Черкащині та Кіровоградщині термометри покажуть близько 0 °С).

Протягом дня погода буде хмарною з проясненнями, у Луганській, Донецькій та Харківській областях може падати невеликий дощ.

Погода в неділю 1 січня

Рік розпочнеться з +11…+13 °С в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях та з +8…+11 °С у північних, центральних і частині східних областей. На Луганщині та Донеччині стовпчики термометрів піднімуться до +4…+7 °С.

Перший день січня буде хмарним із проясненнями, без опадів. Якщо пообіцяли собі розпочати рік зі спорту, це чудовий час для пішої прогулянки чи пробіжки.

Погода в понеділок 2 січня

Погода на початку тижня здивує практично квітневою погодою. Найтепліше буде в Івано-Франківській та Львівській областях — +12…+14 °С, а також у Рівненській, Волинській та Київській областях — +10…+12 °С. У південних регіонах України очікується +8…+11 °С, у центрі, на сході та півночі — +6…+9 °С.

День буде без опадів, з мінливою хмарністю на всій території країни. Що ж, погода хоч і не типова для січня, але вельми комфортна для будь-яких повсякденних справ і відпочинку.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вірили, що відсутність снігу 31 грудня віщує відлигу. Якщо у цей день вітер дув зі сходу, у найближчі кілька днів очікували теплої погоди, а північний вітер вказував на швидке похолодання.

Слов'яни особливо пильно стежили за погодою 1 січня. Якщо ніч була зоряною, чекали на багатий урожай ягід, а сильний вітер удень обіцяв наступного року багато горіхів. Теплий безсніжний день вказував на те, що така погода може протриматися щонайменше тиждень. А найсприятливішим природним знаком вважався іній на деревах — він віщував загалом сприятливий рік для сільського господарства.

Теги: #погода #синоптик

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