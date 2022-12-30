Події

07:46 30.12.2022

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

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Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

У ніч проти п'ятниці російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольщина вночі знову страждала від важкої артилерії ворога. Під удар потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Люди цілі", - написав Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/2869

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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