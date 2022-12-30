Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про бюджет H.R. 2617, який передбачає надання "екстреної допомоги у зв'язку із ситуацією в Україні".

"Закон про консолідовані асигнування на 2023 рік", який передбачає консолідовані асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, та на надання екстреної допомоги у зв'язку з ситуацією в Україні та на інші цілі", - сказано в тексті документа, опублікованому на сайті Білого Дому.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США слідом за Сенатом схвалила проєкт бюджету на 2023 рік фінансовий рік на суму $1,7 трлн, $45 млрд із бюджету виділять на допомогу Україні та країнам НАТО.