Події

07:01 30.12.2022

Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

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Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

Завершено спецрозслідування та направлено до суду обвинувальні акти щодо 33-річного чоловіка та 36-річної жінки, які під час окупації Козачої Лопані пішли служити у т.зв. народну міліцію.

"Наразі обидва колаборанти оголошені в розшук. Їх судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, чоловік пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду "в.о. начальника народної міліції" у Козачій Лопані. Крім того, він відбирав у людей автомобілі, зброю, боєприпаси, сільськогосподарську техніку та інше майно та передавав на потреби російської армії. Його судитимуть за фактом колабораційної діяльності (ч.7 ст.111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч.1 ст.111-2 КК України). Жінка обійняла посаду "в.о. дільничного інспектора". Їй інкримінується ч.7 ст.111-1 КК України.

 

 

Теги: #суд #харківська_область #колаборанти

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