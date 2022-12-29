Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила про намір відвідати Київ до кінця лютого.

Як повідомляє Bloomberg, на пресконференції у Римі прем'єр-міністр Італії заявила, що планує відвідати Київ до кінця лютого, щоб наголосити на своїй підтримці України.

За її словами, остаточну дату буде підтверджено лише тоді, коли умови безпеки дозволять спланувати візит.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб підтримати Україну, а також використовувати можливості для встановлення миру", - сказала вона.