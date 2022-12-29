Події

19:57 29.12.2022

У Києві вистачає потужностей на забезпечення енергією побутових споживачів, ситуація налагодиться вже завтра

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У Києві вистачає потужностей на забезпечення енергією побутових споживачів, ситуація налагодиться вже завтра

У Києві зараз немає серйозних проблем із електроживленням, столиці вистачає потужностей для того, щоб подавати електроенергію не тільки критичній інфраструктурі, а й побутовим споживачам, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Києві зараз немає великих проблем, і сподіваємося, що ситуація налагодиться вже завтра. Наші енергетики працювали весь минулий тиждень над тим, щоб стабілізувати ситуацію у так званому київському вузлі. Їм це вдалося. Я думаю, що всі це побачили на Різдво у вихідні, коли фактично по всьому Києву всі побутові споживачі мали електроенергію. І я думаю, що зараз наші енергетики попрацюють ще кілька годин у такому режимі – і буде нормальне енергопостачання в Києві", - зазначив Тимошенко, повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

 

Теги: #київ #енергопостачання

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