Графіки стабілізаційних відключень е/е відновлено у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область після російського ракетного обстрілу повертається до графіків стабілізаційних відключень.

"Поточна ситуація на Дніпропетровщині дозволяє повернутися до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті "ДТЕК Дніпровські електромережі", – повідомляється на офіційному телеграм-каналі "ДТЕК" у четвер увечері.

"ДТЕК" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі звернувся до споживачів із проханням не вмикати одночасно у момент появи електроенергії усі електроприлади.

Як повідомлялося, ДТЕК у четвер вранці повідомив про аварійні відключення у Дніпропетровській та Одеській областях через ракетні атаки. Такі відключення були застосовані, щоб уникнути тяжких наслідків у разі влучення ракет в енергоінфраструктуру.