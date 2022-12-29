Події

19:50 29.12.2022

Графіки стабілізаційних відключень е/е відновлено у Дніпропетровській області

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Графіки стабілізаційних відключень е/е відновлено у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область після російського ракетного обстрілу повертається до графіків стабілізаційних відключень.

"Поточна ситуація на Дніпропетровщині дозволяє повернутися до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті "ДТЕК Дніпровські електромережі", – повідомляється на офіційному телеграм-каналі "ДТЕК" у четвер увечері.

"ДТЕК" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі звернувся до споживачів із проханням не вмикати одночасно у момент появи електроенергії усі електроприлади.

Як повідомлялося, ДТЕК у четвер вранці повідомив про аварійні відключення у Дніпропетровській та Одеській областях через ракетні атаки. Такі відключення були застосовані, щоб уникнути тяжких наслідків у разі влучення ракет в енергоінфраструктуру.

 

 

 

Теги: #дніпро #регіон #відновлення #е_е #графіки

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