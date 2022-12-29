На Львівщині тривають ремонтні роботи на електромережах, до кінця доби жителі отримуватимуть електрику за графіками

Енергетики Львівської області технічно забезпечили можливість постачати електроенергію всім споживачам, проте мережі не витримують напруження, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Тривають ремонтні роботи", - написав Козицький у телеграм-каналі увечері у четвер.

Він зазначив, що найскладнішою залишається ситуація у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району.

"Робота не припиняється. Очікуємо, що до кінця цієї доби усі жителі Львівщини отримуватимуть живлення відповідно до графіків погодинних відключень", - розповів голова ОВА.