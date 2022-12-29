Події

19:13 29.12.2022

Російським терористам не вдалося погасити енергосистему під час десятої масованої повітряної атаки

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Російським терористам не вдалося погасити енергосистему під час десятої масованої повітряної атаки

Енергосистема України планово відновлюється після серії атак у четвер, що спричинили пошкодження генерації та мереж, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Після вже 10-ї масованої ракетної атаки енергосистема у плановому режимі відновлюється, і точно можна сказати, що ворогові не вдалося досягти цілей, які він перед собою ставив, а саме, погасити нашу енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Він уточнив, що до вечора четверга досить значна частина генеруючих потужностей у системі відновлена, але констатував, що було завдано значних пошкоджень мережам та деяким електростанціям, пов'язаних, за його словами, з тим, що "це була навіть не одна, а ціла серія атак".

Кудрицький пояснив, що атаки розпочалися вночі вильотами дронів-камікадзе, які потім змінив масований виліт ракет, зокрема згодом і ракет С-300.

За його словами, саме ними били по Харківщині, Миколаївщині, деяких інших областях.

Глава "Укренерго" зазначив, що ремонтні роботи активно ведуться, і закликав споживачів підтримати енергетиків для якнайшвидшого відновлення, а саме споживати електроенергію економно, по черзі включати енергоємні прилади та бажано починати користуватися електрикою через 20 хвилин після її включення, щоб не створювати додаткової напруги на мережі та не провокувати нові відключення.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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