Події

16:16 29.12.2022

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

1 хв читати
Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

 Один із двох постраждалих унаслідок ракетних ударів по Харківській області помер дорогою до лікарні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один із поранених чоловіків помер у машині швидкої. Іншого - госпіталізували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Отже, загальна кількість постраждалих унаслідок ракетних ударів по регіону зросла до двох людей.

Раніше Синєгубов повідомляв, що внаслідок ударів окупантів загинув чоловік, ще двоє дістали поранень.

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 29.12.2022
На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

14:55 29.12.2022
Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

13:47 29.12.2022
На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

13:03 29.12.2022
Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

11:48 29.12.2022
У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

11:45 29.12.2022
На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

09:19 29.12.2022
Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

08:51 29.12.2022
На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

06:42 29.12.2022
Ворог обстріляв два села у передмісті Запоріжжя

Ворог обстріляв два села у передмісті Запоріжжя

11:12 28.12.2022
У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

ОСТАННЄ

Арестович на своєму місці і багато зробив для країни у перші місяці війни - Єрмак

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО НОВІ ВИБУХИ У ХАРКОВІ

Єрмак про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну: Зеленський ніколи не вирішить це питання так, щоб загарбники отримали додаткове фінансування війни

Боррель після ракетних ударів РФ по Україні: Російські воєнні злочини не залишаться безкарними

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА