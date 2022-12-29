Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

Один із двох постраждалих унаслідок ракетних ударів по Харківській області помер дорогою до лікарні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один із поранених чоловіків помер у машині швидкої. Іншого - госпіталізували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Отже, загальна кількість постраждалих унаслідок ракетних ударів по регіону зросла до двох людей.

Раніше Синєгубов повідомляв, що внаслідок ударів окупантів загинув чоловік, ще двоє дістали поранень.