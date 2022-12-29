На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 000 особового складу противника та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводять навчання на білоруських полігонах, де наразі налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки країни-окупанта", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, на сьогодні угруповання російських військ, розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях РФ, удвічі менше від того, що було задіяно для наступу на Київ у лютому - 22 тис. проти 45,5 тис. окупантів.

"Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ, сил спеціальних операцій, загальне угруповання військ агресора налічуватиме близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні", - повідомив Громов.

Крім того, у Генштабі додали, що РФ вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах ЗС РФ напередодні нападу на Україну.