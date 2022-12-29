Події

14:23 29.12.2022

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 000 особового складу противника та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводять навчання на білоруських полігонах, де наразі налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки країни-окупанта", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, на сьогодні угруповання російських військ, розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях РФ, удвічі менше від того, що було задіяно для наступу на Київ у лютому - 22 тис. проти 45,5 тис. окупантів.

"Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ, сил спеціальних операцій, загальне угруповання військ агресора налічуватиме близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні", - повідомив Громов.

Крім того, у Генштабі додали, що РФ вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах ЗС РФ напередодні нападу на Україну.

Теги: #війна #білорусь #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 29.12.2022
У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

13:28 29.12.2022
Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

08:26 29.12.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

07:07 29.12.2022
ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів Донбасу

ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів Донбасу

06:57 29.12.2022
Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

19:16 28.12.2022
Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

19:12 28.12.2022
Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

18:22 28.12.2022
МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

10:01 28.12.2022
Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

18:56 27.12.2022
Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

ОСТАННЄ

Арестович на своєму місці і багато зробив для країни у перші місяці війни - Єрмак

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО НОВІ ВИБУХИ У ХАРКОВІ

Єрмак про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну: Зеленський ніколи не вирішить це питання так, щоб загарбники отримали додаткове фінансування війни

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

Боррель після ракетних ударів РФ по Україні: Російські воєнні злочини не залишаться безкарними

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА