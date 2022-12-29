Болгарія скерує в Україну спецкомісію з оцінки руйнувань - Ткаченко

Болгарія скерує в Україну спеціальну комісію з оцінки руйнувань унаслідок агресії РФ та захисту культурної спадщини, повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"З міністром культури Болгарії Велиславом Мінековим мали бесіду про посилення культурного співробітництва між нашими країнами. Домовились про направлення спеціальної комісії з Болгарії по оцінці руйнувань та захисту культурної спадщини в Україну, в складі якої, поміж спеціалістів з великим досвідом, буде і сам міністр", - написав Ткаченко у телеграмі.

За його словами, Болгарія допомагає Україні у збереженні культурної спадщини, зокрема надала пакувальні матеріали для транспортування предметів мистецтва.

Крім того, сторони обговорили, як можна запобігти міжнародному трафіку вкрадених росіянами в Україні предметів мистецтва.

"Говорили також про надання генераторів нашим закладам для зими та допомогу нашим митцям, що знаходяться в Україні, про промоцію української культури в Болгарії та встановлення тісних стосунків між нашими культурними інституціями", - написав Ткаченко.