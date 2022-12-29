Події

11:45 29.12.2022

На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

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На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

У Київській області внаслідок російського ракетного обстрілу фіксують незначні руйнування десятка житлових будинків та медичного закладу, але постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

"У нас є руйнування житлових будівель незначні у Крюківщині, це Вишнева територіальна громада. Там ми вже можемо говорити про десять будинків, які залишилися без вікон, є руйнування дахів, але немає постраждалих. Також у Вишгородському районі – один будинок, який постраждав. І у місті Глевасі також є руйнування медичного закладу незначні, постраждалих – найголовніше – немає", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у четвер.

Кулеба зазначив, що всі відновлювальні роботи розпочнуться "буквально сьогодні, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх будинків".

За його словами, сили протиповітряної оборони збили над Київською областю близько 20 російських ракет.

Окрім того, голова ОВА зазначив, що на сьогодні у Київській області без електропостачання залишаються майже 180 тисяч абонентів та діють екстрені відключення електроенергії, оскільки тривають ремонтні роботи після попередніх ракетних обстрілів.

Теги: #обстріли #київська_область

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