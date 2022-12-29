Події

11:17 29.12.2022

РФ продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором, - Маляр

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РФ продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором, - Маляр

Своїми діями РФ продовжує доводити, що є державою-терористом, зазначає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тиждень за тижнем Росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільним об’єктам – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, які наразі об’єднані єдиною метою – відстояти свою волю та свободу", - написала Маляр у телеграмі.

Вона також наголосила, що українці мають таємну зброю – "це наша сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість". "Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці", - додала Маляр.

Теги: #рф #ракети #маляр

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