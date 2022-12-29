Держприкордонслужба попередила про можливі перебої з електропостачанням у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні можливі перебої електропостачання та нестабільна робота електронних систем контрольних служб через ракетні удари Російської Федерації по території України у четвер уранці, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Станом на 10:00 29 грудня пункти пропуску працюють в штатному режимі. У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога, можливі перебої електропостачання, що позначатимуться на роботі пунктів пропуску. Також можлива й нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі також зазначають, що у черзі на виїзд до Польщі у всіх пунктах пропуску очікують від 20 до 80 автомобілів, а на в'їзд в Україну – 90 у "Шегинях" та 30 легковиків в "Угринові".

Водночас пасажирські автобуси очікують на виїзд до сусідньої країни майже у всіх пунктах пропуску, черги досягають від двох до десяти автобусів. На в'їзд в Україну в пунктах пропуску "Краківець" – три автобуси, та у "Шегинях" – десять автобусів.